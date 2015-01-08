Cizre'de zırhlı araca roketatarlı saldırı; 2 polis yaralandı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devriye görevi yürüten zırhlı polis araçlarına roketatarlı düzenlenen saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Dicle Polis Merkezi'ne de uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlara polisin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Cizre’de bugün 21.30 sıralarında ilçe girişinde bulunan Cizre Köprüsü üzerinde devriye görevi yürüten zırhlı polis araçlarına roketatarlı saldırı düzenlendi.



Roketin isabet ettiği Akrep adı verilen zırhlı araç devrilirken, 2 polis memuru yaralandı. Saldırganlar, roketin ardından aynı bölgede bulunan Dicle Polis Merkezi’ne de uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Açılan ateşe polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı 2 polis memuru alınarak Cizre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı öğrenen Cizre Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler de olası bir kan ihtiyacına karşı Devlet Hastanesi’ne akın etti. Hastane önünde ve çevresinde de önlem alındı.



İlçede güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.