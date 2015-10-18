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Cizre'de, YSK'ya rağmen 92 sandığa taşıma kararı!

YSK, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde il ve ilçe seçim kurulları tarafından verilen sandık taşıma kararlarını reddetmişti

18 Ekim 2015 17:42

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) güvenlik gerekçesiyle sandık taşıma kararlarını iptal etmesine ve kararın ‘kesin’ hüküm taşımasına rağmen Şırnak’ın Cizre ilçesinde de sandıkların taşınması kararı alındı. Cizre İlçe Seçim Kurulu’nca alınan karara göre Cudi, Sur ve Nur mahallelerinde kurulacak olan 92 sandık taşınacak.

Bu karara göre, Cudi Mahallesi’nde kurulacak olan 47 sandıktan 18’i Nuh Nebi İlkokulu’na, 18’i Ahmed-i Hani İlkokulu’na, 11’i Menderes Ortaokulu’na, Sur Mahallesi’nde kurulacak olan 15 sandığın Vatan İlk ve Ortaokulu’na, Nur Mahallesi’nde kurulacak olan 31 sandıktan 18’i Cizre Atatürk Anadolu Lisesi’ne, 13 sandık ise Metin Bostancıoğlu İlk ve Ortaokulu’na kurulacak.

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