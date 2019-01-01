Cizre'de yeni yılın ilk bebeği Nur oldu 

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde 2019 yılının ilk dünyaya gelen bebeğine Nur ismi verildi.

Cizre ilçesinde oturan Selamet ve Abdulkadir Temiz çiftinin dünya gelen kızları 2019 yılının ilk bebeklerinden oldu. Nur ismi verilen bebeğin doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal İçer, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Nur bebeğin, saat: 00.00\'da dünyaya gözlerini açtığını söyleyen İçer, \"Benimle birlikte doğumu gerçekleştiren tüm ebe ve doğumhane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlık bir ekip işidir. Ekibimle birlikte bu gün de normal yaptığımız işlerimizden biri ama bizler için özel olan da kendimiz de farkında olmadan saat 00:00 de doğumu gerçekleştirdiğimizdir\" dedi.

Nur bebeğin babası Abdulkadir Temiz, doğumu gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederken Cizre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis ise Nur bebeği ziyaret ederek, altın taktı.



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