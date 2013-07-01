Cizre'de YDG-H operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde ‘YDG-H asayiş birimi’ adı altında örgütlenerek araçları durup arama yapan gruba yönelik kapsamlı soruşturma başlatan polis, dün gece Nur Mahallesi'ne ikinci kez operasyon düzenledi. Mahalleyi abluka altına alan polis ekipleri zırhlı araçlar eşliğinde daha önce belirlediği adreslerde arama yaptı. Mahalledeki operasyonlarda 12, Kumçatı Beldesi'nde de 1 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu belirtilen şüpheliler emniyete götürülerek soruşturmalarına başlandı.

İşyerinin çatısı yandı

Cizre'deki Nur Mahallesi'nde operasyon gün boyunca sürerken İdil yolunu barikatlarla kapatan göstericiler, polise ses bombası, molotof ve taşlı saldırıda bulundu. Göstericilerin attığı bir molotofun isabet ettiği işyerinin çatısı alev aldı. Alevler büyümeden polis tarafından söndürüldü. Polis, gösterici grubu basınçlı su ve gaz bombası ile müdahale edip dağıttı.

