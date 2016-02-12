Cizre'de yaralanan polis şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen 5 Şubat'ta PKK'lıların saldırısında yaralanan 41 yaşındaki Özel Harekât Polisi Kemal Yılmaz, tedavi gördüğü GATA'da yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 17 yıllık polis memuru Kemal Yılmaz, geçen yıl 12 Aralık günü geçici görevle Şırnak'ın Cizre ilçesine gitti. Kemal Yılmaz, Cizre'de devam eden operasyon sırasında PKK'lıların düzenlediği saldırıda yaralandı. Yaralı polis memuru Yılmaz, Ankara'da GATA'da tedavi altına alındı. Tedavi altına olan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Aslen Konya'nın Cihanbeyli İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 2'si kız 3 çocuk babası Yılmaz'ın, 3'ü erkek 9 kardeş olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın, merkez Selçuklu İlçesi'nde Şeker Mahallesi'nde kızı ve damadıyla birlikte oturan babası İhsan Yılmaz'a, acı haber Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

Şehidin bugün Konya'da defnedilmesi bekleniyor.