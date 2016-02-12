T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'de yaralanan polis şehit oldu

41 yaşındaki Özel Harekât Polisi Kemal Yılmaz, 5 Şubat'tan beri GATA'da tedavi görüyordu

12 Şubat 2016 12:43

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen 5 Şubat'ta PKK'lıların saldırısında yaralanan 41 yaşındaki Özel Harekât Polisi Kemal Yılmaz, tedavi gördüğü GATA'da yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 17 yıllık polis memuru Kemal Yılmaz, geçen yıl 12 Aralık günü geçici görevle Şırnak'ın Cizre ilçesine gitti. Kemal Yılmaz, Cizre'de devam eden operasyon sırasında PKK'lıların düzenlediği saldırıda yaralandı. Yaralı polis memuru Yılmaz,  Ankara'da GATA'da tedavi altına alındı. Tedavi altına olan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Aslen Konya'nın Cihanbeyli İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 2'si kız 3 çocuk babası Yılmaz'ın, 3'ü erkek 9 kardeş olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın, merkez Selçuklu İlçesi'nde Şeker Mahallesi'nde kızı ve damadıyla birlikte oturan babası İhsan Yılmaz'a, acı haber Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

Şehidin bugün Konya'da defnedilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

şehitpolispkk5 şubatgatatedavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24