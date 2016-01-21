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"Cizre'de vurulan Helin Öncü'yü hastaneye götürmek isteyen 3 kadına ateş açıldı" iddiası

Cizre Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde mahalleye ulaşan kadınlara, Öncü'yü alarak mahalleden çıkmaya çalıştıkları sırada ateş açıldıkları belirtildi

21 Ocak 2016 21:37

Cizre'de çıkan çatışmalarda vurulan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından hastaneye kaldırılması için tedbir kararı verilen Helin Öncü'yü hastaneye taşıyan 3 kadına da ateş açıldığı belirtiliyor. 

Sabah saatlerinde Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde çatışmada yaralanan ve hakkında AİHM tarafından hastaneye kaldırılması için tedbir kararı verilen Helin Öncü'yü alma için 3 kadın Cudi Mahallesi'ne gitti. Cizre Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde mahalleye ulaşan kadınlara, Öncü'yü alarak mahalleden çıkmaya çalıştıkları sırada ateş açıldıkları belirtildi. Kadınlardan haber alınamadığı belirtiliyor. Çatışmaların sürmesi nedeniyle mahalleye kimsenin gitmesine de izin verilmediği gelen bilgiler arasında. Mahallelerdeki çatışmalar devam ediyor. 

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