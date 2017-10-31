Cizre'de toprak altından PKK cephanesi çıktı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerinin aldığı ihbar doğrultunda Cudi mahallesinde yaptığı kazıda toprağa gömülü olarak, terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Cizre\'de toprağa gömülü olarak bulunan, terör örgütü PKK\'ya ait patlayıcı ve mühimmatlar ile ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"30.10.2017 tarihinde Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde; Cizre İlçesi Cudi Mahallesi İdil Caddesi yakınlarında bulunan dere yatağı içerisinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait silah ve mühimmat olduğu değerlendirilmiş, bahse konu mevkide yapılan kazı çalışmalarında: 90.4 kilogram kahverengi nevi belirsiz taş/toz şeklinde patlayıcı madde, 38.4 kilogram beyaz renkli plastik patlayıcı, 50 adet savunma tipi parça tesirli el bombası gövdesi, 50 adet el bombası fünyesi, 675 adet elektrikli kapsül ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir\" denildi.

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