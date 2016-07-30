Cizre'de tank taburuna saldırı; 1 asker yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hisar Tank Taburu'na PKK'lilerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 1 asker yaralandı.

Cizre yakınlarındaki Cudi Dağı eteklerinde bulunan Hisar Tank Tabur Komutanlığı'na bu akşam saatlerinde bir grup PKK'li, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Askerlerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çatışmanın ardından bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı.