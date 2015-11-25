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Cizre’de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Cizre’de ağustos ayından bu yana beş kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

25 Kasım 2015 10:11

Cizre’de valilik tarafından dün Yafes ve Sur mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sabah saat 06.00 itibariyle kaldırıldı.

İMC’de yer alan habere göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün saat 16.00’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Cizre ilçesi Yafes ve Sur mahallelerinde 24.11.2015 günü saat 14:00’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25.11.2015 Çarşamba günü (Bugün) saat 06:00 itibariyle kaldırılmıştır” denildi. Cizre’de ağustos ayından bu yana beş kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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