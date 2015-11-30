Cizre'de polise roketatarlı saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Dörtyol Mevki'inde yolu kesen silahlı PKK üyeleri, karayolunun ulaşıma açılması amacıyla olay yerine gelen güvenlik güçlerine de roketatarla ateş açtı. Zırhlı araca isabet etmeyen mermi bir işyerine çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında kısa süreli çatışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, PKK'lılar tarafından kesilen yolu açmaya giden polislere roketararla ateş açıldı. Atılan roketatar mermisi güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracına isabet etmedi. Ancak Dörtyol Mevki'inde bulunan cep telefonu bayisine isabet eden roketatar mermisi, büyük bir gürültüyle patladı. Can kaybının olmadığı patlamada, işyerinde büyük hasar meydana geldi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma aralıklarla devam etti.

Konak Mahallesi'nde doğum sancıları çeken bir kadını almaya giden ambulans da çatışmalar sırasında kurşunlara hedef oldu. Bir kurşun ambulansın arka camına, diğer kurşun da ambulansın yan tarafına isabet etti. Saldırıda yaralanan olmadı. Aynı mahallede evine giden 14 yaşındaki A.C., nerden geldiği bilinmeyen bir kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yakınları tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e götürüldü.