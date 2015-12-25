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Cizre'de PKK ile çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

TSK: Çıkan çatışmada altı terörist etkisiz hale getirilmiştir

25 Aralık 2015 11:05

14 Aralık'tan bu yana çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bu gece güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada  24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli hayatını kaybetti. 

Şehit askerin ailesi ölüm haberi sonrası fenalık geçirdi. Fesli'nin nişanlı olduğunu belirten yakınları, Ağustos ayında düğün yapmayı planladığını anlattı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli'nin cenazesi, bugün saat 10.00'da Şırnak'ta yapılacak törenin ardından Adana'ya gönderilecek.

TSK'dan yapılan açıklamada "Çıkan çatışmada altı terörist etkisiz hale getirilmiştir" dendi.

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