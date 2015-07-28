Cizre'de patlama: İki çocuk ve bir polis yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada iki çocuk ve bir polis yaralandı. Patlamada yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı ve biri ameliyata alındı.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Cizre Yafes Mahallesi Berivan Caddesi'ndeki barikatları kaldırmak için operasyon düzenleyen polisle bazı gruplar arasında çatışma çıktı. Bu sırada meydana gelen bir patlamada sokakta oyun oynamakta olan iki çocuk ile bir polis yaralandı. Yaralanan 8 yaşındaki Şirin Başkurt ve kuzeni 10 yaşındaki Yasemin Başkurt'un yakınları, olay sırasında çocukların evlerinin önünde oynamakta olduğunu ve bu esnada meydana gelen patlamayla yaralandıklarını söyledi.

Yaralı iki çocuk ile 24 yaşındaki polis memuru N.G Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Altok da hastaneye gelerek, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı patlamanın göstericilerin attığı el yapımı bombadan kaynaklandığını duyurdu.

Bu arada yaralı çocukların, Cizre'de daha önce polis kurşunuyla hayatını kaybeden Nihat Kazanhan'ın kuzenleri oldukları öğrenildi.