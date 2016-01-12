Cizre'de patlama: 1 polis hayatını kaybetti

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik görevlileri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Operasyonların sürdüğü ilçede bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı.

Nuh Mahallesi’nde yaşanan ve bir süre şiddetli bir şekilde devam eden çatışmada, 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Cizre İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.