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Cizre'de patlama: 1 polis hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 30’uncu gününe girdi

12 Ocak 2016 12:49

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik görevlileri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Operasyonların sürdüğü ilçede bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı.

Nuh Mahallesi’nde yaşanan ve bir süre şiddetli bir şekilde devam eden çatışmada, 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.  Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Cizre İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

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