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Cizre'de öldürülen sağlık çalışanı Aziz Yural, ölümünden 11 gün sonra toprağa verildi

Yural, çatışmalarda yaralanan bir kadına yardım etmeye çalışırken hayatını kaybetmişti

12 Ocak 2016 00:45

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yapan ve 30 Aralık'ta çıkan çatışmalarda yaralanan bir kadına yardım etmek isterken başından vurularak hayatını kaybeden sağlık çalışan Aziz Yural'ın cenazesi, ölümünden 11 gün sonra toprağa verildi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, sokağa çıkma yasağının 16. gününde hayatını kaybeden Aziz Yural'ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak Kale Mahallesi'nde bulunan Şeyh Seyda Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, aynı mahalledeki çocuk mezarlığına götürülerek defnedildi. 

Ayrıca ilçede sokağa çıkma yasağı devam ederken, Yural'ın cenazesine, Halkların Demokrat Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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