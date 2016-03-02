Cizre'de okullar karakol olarak kullanılacak!

PKK ile çatışmaların ardından operasyonların tamamlandığı, ayrıntılı arama/tarama faaliyetlerinin de sonuna yaklaşılığı bildirilen Cizre’de yeni güvenlik önlemleri kapsamında bazı okulların ve kamu binalarının karakol olarak kullanılmasının planlandığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, bu kapsamda çatışmaların yoğunlaştığı Nur Mahallesi’nde Atatürk Anadolu Lisesi, Cudi Mahallesi’nde Endüstri Meslek Lisesi ile, bu lise çevresindeki müştemilat, Sur Mahallesi’nde İsmail Ebuliz Ortaokulu karakola dönüştürülecek. Cudi Mahallesi’nin üst kısımlarında bulunan El Cezeri Ortaokulu’nun yanında inşa edilen yeni binanın da bu amaçla kullanımı planlandı. Okulların yanı sıra bazı kamu binaları da karakol olarak düzenlenecek.

Bu kapsamda Alibey Mahallesi’ndeki Trafik Tescil Şubesi, İdil Caddesi üzerindeki eski Karayolları Şubesi de karakol olacak.