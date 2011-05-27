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Cizre'de öğrenci yurduna molotoflu saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenci yurduna yapılan molotofkokteylli saldırıda 3 öğrenci yaralandı.

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenci yurduna yapılan molotofkokteylli saldırıda 3 öğrenci yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, İdil Caddesi'nde izinsiz gösteri yapan bir grup, Özel Ufuk Erkek Öğrenci Yurdu'na molotofkokteylli ve taşlı saldırıda bulundu. 

Saldırı esnasında yurtta bulunan 3 öğrenci, atılan molotofkokteyli yüzünden yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan öğrenciler, çevredeki vatandaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yolu trafiğe kapatmaya çalışan gruba, polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. 

Öğrenci yurdunda incelemelerde bulunan Emniyet Müdürü Aydın Akkoca, esnafla görüştü. 

Bir grup esnaf, can güvenliklerinin kalmadığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. 

Yaşanan olayı nefretle kınadığını ifade eden Akkoca, 3 öğrencinin vücudunda atılan molotofkokteyli nedeniyle yanıklar oluştuğunu, saldırganları yakalamak için çalışmalara başlandığını söyledi. 


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