Cizre'de öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 1 ölü, 15 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarında bir kamyon ve öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaşamını yitirirken, 3' ü ağır olmak üzere 15 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Kazada, kamyonda bulunan 1 kişi öldü, 3'ü ağır 15 öğrenci ve 2 sürücü yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Ortaköy ve Yavşan Köyü'nden aldığı öğrencilerin bindiği Kemal Büyükkaya, yönetimindeki 73 DU 302 plakalı öğrenci servisi, saat 08.30 sıralarında Cizre-Nusaybin karayolunun 40'ıncı kilometresinde Cizre'den Nusaybin yönüne giden Zeki Sabur yönetimindeki 73 AF 502 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, kamyonda bulunan Abdülcebar Dalmış öldü, sürücü ile 15 öğrenci yaralandı.



Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

