T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'de öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, 1 ölü, 15 yaralı

Yaralanan öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi

15 Ekim 2015 13:20

Şırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarında bir kamyon ve öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaşamını yitirirken, 3' ü ağır olmak üzere 15 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Kazada, kamyonda bulunan 1 kişi öldü, 3'ü ağır 15 öğrenci ve 2 sürücü yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Ortaköy ve Yavşan Köyü'nden aldığı öğrencilerin bindiği Kemal Büyükkaya, yönetimindeki 73 DU 302 plakalı öğrenci servisi, saat 08.30 sıralarında Cizre-Nusaybin karayolunun 40'ıncı kilometresinde Cizre'den Nusaybin yönüne giden Zeki Sabur yönetimindeki 73 AF 502 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, kamyonda bulunan Abdülcebar Dalmış öldü, sürücü ile 15 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

ETİKETLER

cizrekazaöğrenci servisihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24