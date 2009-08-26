Cizre'de kışladan mesaj var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Şehit Yarbay Muammer Yüzsüren Kışlası'nın nizamiye kapısına dikkat çekici bir tabela asıldı.

Talebeda, "Üzerimize kılıç çekilmedikçe, vatanımıza girilmedikçe, milletimiz cefa çekmedikçe bizden kimseye zarar gelmez" yazıyor.

Kışlanın yeri, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin miting ve yürüyüşlerini yaptığı güzergahta bulunuyor.

Kışla, geçen yıl askerleri taşıyan servis aracının taranması sonucu 3 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı saldırıyla gündeme gelmişti.