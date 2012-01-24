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Cizre'de KCK operasyonu: 24 gözaltı CİZRE (A.A)

24 Ocak 2012 13:45

-Cizre'de KCK operasyonu: 24 gözaltı CİZRE (A.A) - 24.01.2012 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği talimat üzerine polis ekipleri bu sabah Cizre'de operasyon düzenledi. Çok sayıda farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şahısların sorgulanmasına başlandığı belirtildi.         

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