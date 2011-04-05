-CİZRE'DE İZİNSİZ GÖSTERİLER CİZRE (A.A) - 04.04.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen izinsiz gösterilerde küçük bir çocuk yaralandı. Nur ve Cudi Mahallesi'nden toplanan ve çoğunluğunu küçük yaştaki çocukların oluşturduğu grup, İdil Caddesi'nde bulunan Karayolları 95. Şube Şefliği ve karayolları bahçesindeki polislere taşlarla saldırdı. Polislerin bir müddet dağılmasını beklediği grup dağılmayıp polise saldırmaya devam edince çevik kuvvet polisleri gaz bombası, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçtıktan bir süre sonra yeniden biraraya gelen çocukların taş atmaya devam etmesi üzerine polis panzerinden ''Sevgili Cizreliler çocuklarınıza sahip çıkın, çocuklarınız bu şekilde taşlamaya devam ederse gaz kullanmak zorundayız. Çocuklar yeter artık taş atmayın akşam oldu, evinize gidip ders çalışın'' şeklinde anonslar yapıldı. Polis, anonslara rağmen dağılmayan gruba biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu. Olayları çevik kuvvet polislerinin arkasından izleyen küçük bir çocuk, göstericilerin polise attığı taşın kafasına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Başından yaralanan küçük çocuk polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı ve çağrılan ambulansta tedavisi yapıldıktan sonra arkadaşları tarafından evine götürüldü. Çocuğu tedavi etmek için olay yerine gelen ancak polisin göstericilere müdahale etmek için kullandığı biber gazından etkilenen sağlık ekipleri zor anlar yaşadı. İzinsiz gösteriler ara sokaklarda yer yer devam ediyor.