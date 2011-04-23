-CİZRE'DE İZİNSİZ GÖSTERİ ŞIRNAK (A.A) - 23.04.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenlendi. Alınan bilgiye göre Cizre'de, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı bahane eden bir grup İdil Caddesi'nde toplandı. Polise taş ve molotofkokteyli ile saldıran gruba güvenlik güçler basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptan bazı kişiler Yafes Caddesi'ndeki bir banka şubesine molotofkokteyli attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü banka şubesinde maddi hasar oluştu.