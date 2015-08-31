Cizre'de İçişleri Bakanlığı müfettişlerine saldırı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde DBP'li belediyeyi denetlemek için gönderilen İçişleri Bakanlığı müfettişlerini koruyan güvenlik güçleri asldırıya uğradı. Cizre Belediyesi girişinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 polis ile 1 sivil yaralandı.

DHA'nın haberine göre, saat 14.30'da Hükümet Konağı'nda bulunan Şehit Murat Akancay Polis Merkezi'ne PKK'lıların silahlı saldırı düzenlediği belirtilerek, polis geniş çaplı önlem aldı. Ancak saldırının ayrıntıları daha sonra ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın belediyeleri denetlemek üzere gönderdiği müfettişlerin Cizre Belediye binasına girişi sırasında Belediye Binası içinde bulunan kimliği belirsiz bir kişi tarafından, müfettişleri koruyan polise silahla ateş açıldığı, görevlilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi. Çıkan çatışmada polis memuru C.D. ile binada bulunan Reşat Giçer adlı kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Saldırının ardından olay yerine ve hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, belediye binasına giderek olayla ilgili bilgi aldı. Olayı duyan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk da belediyeye geldi. Ancak olay yeri inceleme ekipleri, içerideki incelemelerin devam ettiğini belirterek onları binaya alınmadı. Sarıyıldız, belediyede bulunan Kaymakam Ahmet Adanur'dan olayla ilgili bilgi aldıktan sonra 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Şırnak Valiliği'nden Cizre'deki saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"İlimiz Cizre İlçesi'nde Cizre Belediyesi'nde teftiş yapan mülkiye müfettişlerini korumakla görevli polis memuruna Cizre Belediye binası içerisinde silahla saldırı yapılmış olup, yapılan saldırıda koruma polisi ve 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."