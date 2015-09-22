Cizre'de güvenlik gerekçesiyle 48 bin 687 seçmen taşınacak

Cizre İlçe Seçim Kurulu, 66 bin seçmeni bulunan ilçede güvenlik gerekçesi ile 48 bin 687 seçmenin 1 Kasım seçimlerinde başka yerde oy kullanmasına karar verdi. Karara göre Nur, Sur ve Cudi mahallelerine sandık kurulmayacak.

Cizre İlçe Seçim Kurulu, 4-8 Eylül tarihleri arasında çatışmaların yaşandığı Cudi, Nur ve Sur mahallelerin 1 Kasım’da yapılacak olan milletvekili seçimlerinde sandık kurulmaması kararını aldı. 18 Eylül’de alınan karara göre 66 bin seçmeni bulunan Cizre'de 48 bin 687 seçmen başka mahallelerde oy kullanacak.



Gerekçe güvenlik

Milliyet'te yer alan habere göre, güvenlik nedeniyle Nur, Sur ve Cudi mahallelerinde sandık kurulamayacağı belirtilen Cizre İlçe Seçim Kurulu kararında, taşımalı sistemin gerekçesi şu şekilde ifade edildi: ‘’İlçe seçim kurulu başkanlığımızca yapılan inceleme ve gözlemlerde, önceki seçimlerde yaşanan aksaklıklardan edinilen tecrübeler nazara alınarak, Nur, Cudi ve Sur mahallelerinde kazılan hendek ve barikatların halen bulunduğu, seçim sandıklarının o mahalleye konulması seçim güvenliği nedeniyle sakıncalı ve tehlikeli olacağı, güvenlik güçlerini ve sandık personeline karşı bombalı eylem yapılma ihtimali, seçimde görevlendirilecek personel bulunmama ihtimali göz önünde bulundurulup, seçimin düzenli geçebilmesi, seçim sonuçlarının sağlıklı şekilde başkanlığımıza intikal ettirilmesi için Cizre ilçesinde sandık kurulum yerlerinin yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, bakanlığımızın 08/08/2015 tarihli yazılarında belirtilen hususlar gereğince sandıkların aşağıdaki belirtildiği şekilde kurulmasına karar vermek gerekmiştir.’’



48 bin 687 seçmeni etkiliyor

Kararda sandıkların taşınmasıyla ilgili şu maddeler yer aldı:

‘’1-Cizre ilçesi, Sur mahallesindeki ortalama 5300 seçmenin 24 derslik bulunan Vatan İlkokulu ve Ortaokuluna 16 sandık kurulmasına/alınmasına,

2-Cizre ilçesi Nur mahallesindeki ortalama 11.115 seçmenin 24 derslik bulunan Artukoğlu İlköğretim Okulu/Ortaokuluna 16 sandık, 7 derslik bulunan Cizre Meslek Yüksekokulu’na 5 sandık, Merkez Anadolu Lisesi (Eski bina) A blokta 10 sandık kurulmasına/alınmasına,

3-Cizre ilçesi Cudi mahallesindeki ortalama 17 bin seçmenin 24 derslik bulunan Kaymakam Mümin Heybet İlkokulu/Ortaokulu’na 20 sandık, 18 derslik bulunan Atatürk İlköğretim Okulu’na 15 sandık, 35 derslik bulunan Merkez Anadolu Lisesi (Yeni bina) B Bloklarına 11 sandık kurulmasına/alınmasına,

4-Cizre ilçesi Alibey mahallesindeki ortalama 2400 seçmenin 8 derslik olan Vali Kamil Acun Ortaokulu’na 7 sandık kurulmasına/alınmasına,

5-Cizre ilçesi, Dağkapı Mahallesi’ndeki ortalama 4 bin seçmenin 15 derslik olan Vali Kamil Acun İlkokulu’na 12 sandık kurulmasına/alınmasına,

6-Cizre ilçesi, Dicle Mahallesi’ndeki ortalama 3200 seçmenin 11 derslik olan Mithat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 9 sandık kurulmasına/alınmasına,

7-Cizre İlçesi Kale Mahallesi’ndeki ortalama 1572 seçmenin 15 derslik olan Mithat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 5 sandık kurulmasına/alınmasına,

8-Cizre ilçesi Yafes Mahallesi’ndeki ortalama 4100 seçmenin 18 derslik olan Cizre İmam Hatip Lisesi’ne 10 sandık kurulmasına/alınmasına…’’

Karar Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, bölgede faaliyet yürüten siyasi partiler ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na tebliğ edilecek.