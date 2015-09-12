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Cizre'de günlerdir süren sokağa çıkma yasağı sona erdi; vatandaşlar ekmek fırınlarına koştu!

Cizre'de sokağa çıkma yasağı 4 Eylül Cuma günü başlamıştı

12 Eylül 2015 11:29

Geçen hafta cuma gününden beri hayatın durduğu Cizre’de dün öğleden sonra vatandaşların alışveriş yapabilmesi için 3 market açıldı. Bu arada günlerdir süren sokağa çıkma yasağı da bu sabah saat 07:00'de kaldırıldı.

İlçede açık olan tek fırının önünde yine uzun kuyruklar oluştu. Fırından yine aile başına 5 ekmek veriliyor.İlçede kapalı olan telefon ve internet hatları dün öğleden sonra devreye girdi. GSM hatları ve internetin sabahtan akşam saatlerine kadar açık kalacağı ve akşamları yine kapatılacağı bildirildi. İlçedeki yakınlarıyla telefon bağlantısına geçebilenler, durumlarıyla ilgili günler sonra bilgi alabildi.

 

Yasak 07:00'de kalktı

 

Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen hafta cuma günü saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 07.00’de kaldırıldı.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu süre zarfında güvenlik kuvvetleri terör örgütü PKK mensuplarına karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu süreçte sabır ve duyarlılıkla hareket eden çok değerli Cizreli vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da bölücü terör örgütüne karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması için  geniş güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecek."

Anayasa Mahkemesi, Cizre’de yasak kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin tedbir talebini reddetti. Yüksek Mahkeme’nin internet sitesinde yapılan basın duyurusunda, Ömer Elçi ve Mehmet Girasun'un, Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin bireysel başvuruda bulunduğu belirtildi. Buna göre, Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, başvuru kapsamındaki sokağa çıkma yasağı kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine karar verdi.

 

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