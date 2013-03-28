Cizre'de göstericiler polisle çatıştı

PKK'nın kurucularından Mahsum Korkmaz'ın öldürülüşünün yıldönümü nedeniyle Cizre'de gösteri yapan eylemciler polisle çatıştı.

PKK'nın kurucularından Mahsum Korkmaz'ın 1986 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölmesinin yıldönümü nedeniyle bir grup dün gece Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gösteri yaptı.

Ramazan İmrağ'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Cizre'nin İdil karayolu üzerindeki Cudi ve Yasef Mahallesi'nde gece barikatlar kuran göstericiler yolları trafiğe kapattı. Ardından meşaleli yürüyüş yapmak isteyen göstericiler, kendilerine müdahale eden güvenlik güçlerine ses bombaları, molotof kokteyleri ve havai fişekler attı.

Gece geç saatlere kadar devam eden gösterilerde polis eylemcileri gaz bombaları ve tazyikli su kullanarak dağıttı.

Atılan molotof kokteyleri nedeniyle bazı polis araçları alevler arasında kaldı.