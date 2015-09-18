Cizre'de görgü tanıkları anlattı: Kim, nasıl hayatını kaybetti?

4 Eylül'de başlayan ve 8 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında 20'yi aşkın kişinin hayatını kaybettiği Cizre'de görgü tanıkları hayatını kaybedenlerin ölüm şeklini anlattı.

Radikal'de İdris Emen'in haberine göre, 5 Eylül'de Sait Çağdavul(18): Nur mahallesi Özkan sokakta oturan Çağdavul, akrabasının iş yerinde çıraklık yapıyordu. 5 Eylül’de boğazına isabet eden bir kurşun sonucu Çağdavul kan kaybından hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümüyle ilgili konuşan baba Abdullah Çağdavul, "oğlum yarım saat içinde hayatını kaybetti. Benim oğlumun olaylarla bir ilgisi yoktu" dedi.

2)Mehmet Emin Levent(21): Nur mahallesi kaynar sokakta oturan mesleği kamyon şoförlüğü olan Mehmet Emin Levent, Levent Nur mahallesinde kafasına isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetti. Amcası Ahmet Levent yiğenin ölümüyle ilgili, ‘’Mehmet Emin’in babası ramazan ayında hayatını kaybetmişti. Aileye o bakıyordu. Yiğenim 5 Eylül’de hayatını kaybetti. Ancak cenazesini 13 Eylül’de toprağa verebildik’’ dedi.

6 Eylül

3)Cemile Çağırga(13) : Cudi mahallesinde oturan Cemile 13 yaşındaydı. 6 Eylül’de çıkan olaylarda vuruldu. Hastaneye götürülmeden olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesi Cemile’nin cenazesini defnetmek istedi. Ancak mahallede çatışmalar olduğu için defin işlemi yapılamadı. Havanın sıcak olması nedeniyle, cenaze evde bulunan bir derin dondurucuya konuldu. İki gün derin dondurucuda kaldıktan sonra HDPli vekiller tarafından morga kaldırıldı. Cemile’nin abisi Musa Çağırga, ‘’Cemile’nin hayatını kaybetmesi bizi derinden sarstı. Ancak derin dondurucuya koymak bizi daha da sarstı. Annem derin dondurucunun başından hiç ayrılmadı.’ dedi.

4)Osman Çağlı(18): Cudi mahallesinde oturan Osman Çağlı saat 16:30’da Ziraat sokakta bacağından vuruldu. Hastaneye götürülemeyen Çağlı kan kaybından dolayı 7 Eylül’de yaşamını yitirdi. Oğlunun üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen baba Nuri Çağlı, ‘’oğlum okuyup meslek sahibi olmak istiyordu. Sebepsiz yere vuruldu’’ dedi.

8 Eylül

5)Meryem Süne(45): Yafes mahallesinde oturan 7 Çocuk annesi olan Meryem Süne 8 Eylül’de namaz kılmak için evinin bahçesinde abdest aldı. Bahçe kapısının açık olduğunu fark eden Süne kapatmaya gittiği sırada sağ böbreğine bir kurşun isabet etti. Sağlık memuru oğlu Salih evde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans gelmediği için Meryem Süne olay yerinde hayatını kaybetti. Süne’nin cenazesi de 1 gün soğuk hava deposunda bekletildi. Oğul Salih Süne annesinin ölümüyle ilgili: ‘bir buçuk saat olay yerinde bekledi. Ambulans gelemediği için hayatını kaybetti. Ambulans gelseydi annem şimdi yaşıyor olurdu’’ dedi.

9 Eylül

6)Bahattin Sevinik(50): 50 Yaşındaki Bahattin Sevinik Nur Mahallesi Botaş sokakta vuruldu. Sevinik olay yerinde hayatını kaybetti.

7)Suphi Saral(47): Nur mahallesinde oturan 47 yaşındaki Suphi Saral geçimini hayvancılık yaparak sağlıyordu. 9 Eylül’de Saral’ın komşusu Bahattin Sevinik Botaş caddesinde vurulunca Saral komşusunun yardımına koştu. Olay yerine varmadan Saral da vuruldu. Saral’ın abisi Abdullah Saral kardeşinin ölümüyle ilgili, ‘vücuduna 5 kurşun mermisi isabet etmişti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Komşusunu kurtarmak isterken canından oldu’ dedi.

8)Özgür Taşkın(18): 18 Yaşındaki Özgür Taşkın Yafes Mahallesi sınır sokakta oturuyordu. Babası Sadun Taşkın’ın anlatımına göre Özgür Taşkın amcasının evine giderken vuruldu. Baba Taşkın oğlunun ölümüyle ilgili, ‘’ mahallede elektrik yoktu. Kardeşimin evinde jeneratör vardı. Oraya haber izlemeye giderdik. Özgür bana haberleri izlemek için amcasın evine gideceğini söyledi. Ancak daha amcasının evine gitmeden vuruldu. Özgür lise son sınıf öğrencisiydi. Olaylarla bir alakası yoktu’’ dedi.

9)Bünyamin İrci(15): Kale mahallesinde oturan Bünyamin İrci 8 Eylül’de Nur mahallesinde oturan amcasına buz ve ekmek götürdü. İrci 9 Eylül’de Cizre dört yol kavşağında hayatını kaybetmiş halde bulundu. İrci’nin göğsü ve kafasından vurulmuştu. Oğlunun ölümüyle konuşan baba Tarık İrci, ‘’Nur mahallesinde oturan kardeşim Irak’taydı. Evlerinde elektrik yoktu. Bünyamin amcasına su götürmek için Nur mahallesine gitti. Amcasının evine varmadan 9 Eylül’de vuruldu. Oğlumun ölüm haberini 10 Eylül’de televizyondan izledim’’ dedi.

10 Eylül

10) Selman Ağır(10): 10 yaşındaki Selman Ağır Cudi mahallesi Mehmet Fatih sokakta oturuyordu. Ağır evinin bulunduğu sokakta saat 16:30 civarında boynundan vuruldu. Bir araca bindirilip hastaneye götürüldü. Ancak hastaneye varmadan hayatını kaybetti. Ağır’ın babası Mehmet Ağır oğlunun ölümüyle ilgili, ‘’benim oğlum henüz 10 yaşındaydı. Bu yaşta bir çocuk kime ne zarar verebilir ki? En büyük oğlum Osman Ağır şu anda Karst’a askerlik yapıyor. Kardeşinin ölümünden haberi yok’’ dedi.

11) Eşref Erdin(60): Cudi mahallesinde oturan Eşref Erdin Cizre halkı tarafından tanınan ve sevilen bir iş adamıydı. 10 Eylül’de Erdin evinin çatısındayken sırtına isabet eden bir kurşunla vuruldu. Erdin’in vurulduğunu yakınları yarım saat sonra fark etti. Erdin vurulmuş halde bulunurken hayatını kaybetti. Abisinin ölümüyle ilgili konuşan Abdurrahim Erdin, ‘’sokağa çıkma yasağı olduğu için evden çıkmadık. Abim evin çatısında vuruldu. ’’ dedi.

12) Maşallah Edin(40), 13) Zeynep Edin(18): Cudi mahallesi Aşkın sokakta oturan Zeynep Edin, 6 aylık bebeği Berğedan’la kaynanasını ziyarete gitti. Ardından eve gitmek için sokağa çıktı. Edin kaynanasının evinin önünde vuruldu. Edin’in vurulduğunu gören kaynana Maşallah Edin gelinin imdadına koştu. Gelinin vurulduğu yere ulaşmadan Maşallah Edin de vurularak hayatını kaybetti. Çıkan olaylarda Zeynep Edin’in oğlu Berğedan Edin de yaralandı. Cenazelerini sokaktan alırken kendilerine ateş açıldığını söyleyen Ahmet Edin, ‘’2 saat cenazelere ulaşamadık. Cenazeleri almak için ne zaman sokağa çıksak üzerimize ateş açılıyordu’’ dedi

14) Sait Nayci(17): Cudi mahallesinde oturan Sait Nayci sabah saat 09:00 civarında vuruldu. Bir eve götürülen Nayci için ambulans çağrıldı. Ancak olaylardan dolayı ambulans mahalleye giremedi. Kan kaybeden Nayci saat 15:00 civarında hayatını kaybetti. Oğlunun eylemlerle ilgisi olmadığını söyleyen baba Ramazan Nayci, ‘’oğlumun sabıkası bile yok. Çatışmaya katıldığına dair tek bir delil bulsalar hesap vermeye hazırım. Sait benim tek oğlumdu. Onu kaybettim’’ dedi.

11 Eylül

15)-Mehmet Erdoğan(74): Cizre’nin Cudi mahallesinde oturan Mehmet Erdoğan geçimini çöp ve inşaatlardan topladığı hurdalarla sağlıyordu. Aslen Beytüşşebap’ın Kırkağaç köyünden olan Erdoğan 7 çocuk babasıydı. 11 Eylül’de ekmek almak için sokağa çıkan Erdoğan, ekmek elinde dönerken Cudi mahallesi Nergizi sokakta vuruldu. Erdoğan’ın kardeşi E. Erdoğan abisinin ölümüyle ilgili; ‘‘abim ben yaşlıyım, kimse bana bir şey yapmaz’ diyerek çarşıya indi. Evimizin bulunduğu sokağın başında vuruldu. Cenazesi sabaha kadar sokakta bekledi. Devlet abimin ölümünü bile kabul etmiyor. 74 Yaşındaki adam nasıl PKK’li oluyor?’’ dedi

Hastaneye götürülemediği için çeşitli sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybedenler ise şöyle:

1) Muhammet Tahir Yaramış(35 günlük)

2) Mehmet Dikmen

3) Mehmet Emin Açık

4) Hacı Ata Borçin

5) Hetban Bülbül