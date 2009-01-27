Cizre’de gerginlik tırmanıyor

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün meydana gelen ölümlü kazanın ardından, bu sabah halk İdil karayolunu yaklaşık 2 saat trafiğe kapattı.



Cadde üzerindeki esnaf kepenklerini açmazken, protestocular önlem alınacağı vaadinin ardından barikatları kaldırdı.



Cizre'de sık sık kazaların maydana geldiği ilçe girişindeki İdil karayolunda dün freni boşalan tanker, 300 metre boyunca önüne çıkan 8 araç ve 15 işyerine hasar verip, 4 kişini ölümü 13 kişinin de yaralanması neden oldu.



Kazanın ardından cadde üzerinde toplanan öfkeli kalabalık polisle çatışınca, güvenlik güçleri protestocuları havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak dağıttı.



Kazada ölen Ramazan Kalkan, İzzettin Ören ve İdris Isırgan, dün gece ilçede toprağa verilirken, Özgür Tekin'in cenazesi Diyarbakır'a gönderildi.



Barikatla yol kapatıldı



Cizre, kazanın ardından bugüne gergin başladı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, İdil yolunu ilçe girişinde çöp konteynırları ve taşlarla barikat kurarak araç trafiğine kapattı.



Cadde üzerindeki esnaflar da kepenk kapatarak işyerlerini açmadı. Sabah saatlerinde kazada yaşamını yitirenlerin taziyesine giden Cizre Kaymakamı Cihan Demirhan'ın önüne kesen bazı vatandaşlar sürekli kazaların meydana geldiği söz konusu yol için önlem alanmasını istedi.



Kaymakam Demirhan ise, Şırnak'taki bütün kurumların önlem için çalıştığını ve sorunu en kısa sürede çözme sözü verdi. Cizre'de protesto gösterisine karşı geniş güvenlik önlemleri alan polis, önemli nokları panzerlerle tuttu.



Hiçbir aracın geçişine izin vermediler



Barikatla yolu saat 09.30 sıralarında kapatan göstericiler, yaklaşık 2 saat boyunca hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Polis, ise müdahalede bulunmayarak protestocuarı uzaktan izledi.



Saat 10.30 sıralarında Cizre Tank Taburu'ndan TIR'lara yüklenen 4 adet tankın geçişine de izin vermeyen protetocularl, polis yetkilileri görüştü.



Polis yetkilileri, protestoculardan yolu açmalarını isteyerek, "Vali bey Başbakan'a durumu bildirdi. Gerekli yerlere de bilgi verildi. En kısa sürede burada gerekli önlem alınacak. Bunun sözünü veriyoruz" dedi. Bunun üzerine protestocular, yoldaki barikatları kaldırdı.



Daha sonra bölgeye gönderilen çevik kuvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu arada tankerin çarparak devirdiği trafonun onarımı ise sürüyor. Cizre'nin bir bölümüne elektrik verilirken, diğer kesimlerine de verme çalışmalarının sürddüğü belirtildi.



