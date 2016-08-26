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BBC Türkçe

Cizre'de çevik kuvvet binasına bomba yüklü araçla saldırı

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği ifade ediliyor.

26 Ağustos 2016 12:01

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Güçlü patlama ilçenin tamamında duyulurken, Cizre üzerinde dumanlar yükselmeye başladı.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde Emniyet Müdürlüğü binasının ön cephesinin tamamen yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Haber ajansları olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olup olmadığına dair henüz bir bilgi aktarmadı.

Ancak Doğan ve Anadolu haber ajansları, olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bilgisini geçiyor.

Reuters haber ajansı ise saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay yerine 12 ambulans ve 2 helikopterin sevk edildiğini açıkladı.

Saldırının çevik kuvvet binasının 50 metre uzağındaki polis kontrol noktasında gerçekleştiği ifade ediliyor.

Yılın ilk aylarında Cizre'de PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 2 aydan uzun süre sokağa çıkma yasağı uygulanmış, ilçenin büyük kısmında PKK'lılar ve güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.

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