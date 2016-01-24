T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'de çatışma; bir üsteğmen hayatını kaybetti

Cizre'de güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasındaki çatışmalar sürüyor

24 Ocak 2016 21:11

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleri ve PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir üsteğmen Uğur Taşçhayatını kaybetti. Şehidin öğretmen eşi Esra Taşçı, acı haberi tatil için geldiği baba evi olan Samsun’da öğrendi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"23 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silaharkadaşımız ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 16.20'de şehit olmuştur.

Bugünkü operasyonlar esnasında şu an itibariyle yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin biracı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."

 

ETİKETLER

askerölümpkkşırnakcizreşehithaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24