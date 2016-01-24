Cizre'de çatışma; bir üsteğmen hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleri ve PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir üsteğmen Uğur Taşçhayatını kaybetti. Şehidin öğretmen eşi Esra Taşçı, acı haberi tatil için geldiği baba evi olan Samsun’da öğrendi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"23 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silaharkadaşımız ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 16.20'de şehit olmuştur.

Bugünkü operasyonlar esnasında şu an itibariyle yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin biracı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."