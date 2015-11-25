Cizre'de çatışma; 1 şehit

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Yafes Mahallesi çevreyolu yakınlarında güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu yaralanan Sabri Oğlak isimli sivil personel şehit oldu.

Cizre ilçesinde, Yafes Mahallesi çevreyolu yakınlarında görev yapan güvenlik güçlerine PKK'lılarca ateş açıldı. Polisin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada emniyet müdürlüğünde çalışan Sabri Oğlak isimli sivil personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan Oğlak, Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.