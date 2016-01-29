Cizre'de bodrum katındaki yaralılar için yola çıkan ambulanslara 400 metre sınırı

Şırnak Cizre’de çatışmaların devam ettiği bölgede bir binanın bodrum katında mahsur kalan yaralıları almak için görevlendirilen iki ambulans eve yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta hazır bekliyor. HDP’li Faysal Sarıyıldız’ın Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre ambulanslar dün üç kere harekete geçti. Ancak çatışmalar nedeniyle binaya 400 metre uzakta bulunan sokağın başına kadar gelebildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cudi Mahallesi’nde çatışma ve patlamalarda üst katları yıkılan bir binanın bodrum katında aralarında yaralıların da olduğu 30 kişinin 5 gündür mahsur kaldığı iddiaları dün Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na soruldu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Müezzinoğlu, “İletişime geçeceğimiz kişilerin telefon numarasını istiyoruz. 3 numara veriyor 1 telefon açılıyor. ‘Kimliğimle ilgili, burasıyla ilgili bilgi veremem, bir daha da beni rahatsız etmeyin’ diyor. ‘Siz orada mısınız’ diyor bizim görevlimiz ‘o bilgiyi de veremem’ diyor. Orada farklı bir algı yönetimini HDP’li vekiller yönetmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim 84. kavşakta iki ambulans ekibimiz var. İyi niyetli olsalar yaralıları oraya götürürler. Yaralı değil, yaralı üzerinden kamuoyu yaratmak, dünya kamuoyunda farklı algı yaratmak isteniyor” dedi.

Bakan Müezzinoğlu daha sonra Cizre’deki bir yetkili ile telefon bağlantısı kurdu. Bakan ile görevli arasında özetle şu görüşme oldu:

Müezzinoğlu: Orada kaç yaralı var?

Yetkili: Yaralı bilgisini net vermiyorlar.

Müezzinoğlu: Ambulansla bu yer arasında ne kadar mesafe var?

Yetkili: 1 kilometre.

Müezzinoğlu: Yaralıları neden taşımıyorlar?

Yetkili: Yaralılar ağır deniyor. Çatışma durdurulabilir mi diye soruyorlar. Emniyetle görüştük alana yaklaşmaya çalışıyoruz ancak terör örgütü ateş ediyor diyorlar. Ayın 23’ünden itibaren ambulansımız güvenli bölgede bekliyor. Belediye de güvenlik nedeniyle ambulans gönderemiyor.

"Çatışmalardan giremiyor"

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün üç kez ambulansların sokağın başına kadar gittiğini ancak çatışmalar nedeniyle geri döndüğünü yazdı. Bu arada Ambulansların ve Cizre Devlet Hastanesi’nin de üzerinde bulunduğu Nusaybin Caddesi, yaralıların bulunduğu Bostancı Caddesi ile kesişiyor ve sokağın başından eve olan mesafe 400 metre. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, evin güvenli bölgeye uzaklağına ilişkin tartışmalı bilgiler olduğu iddiaları üzerine, “Birden fazla güvenli bölge var. Bazı yerler 400 metre, bazı yerler 600 metre, bazı yerler ise bir kilometre uzaklıkta” bilgisini verdi.