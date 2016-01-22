Cizre'de bir polis şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 44 yaşındaki Özel Harekat Polisi Bayram Özdere şehit oldu.

DHA'dan Sekvan Küden'in haberine göre operasyonlar nedeniyle 14 Aralık gününden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre'de güvenlik güçleriyle PKK arasındaki çatışmalar bugün Sur Mahallesi'nde yoğunlaştı.

Çatışmada, öğlen saatlerinde PKK'lıların açtığı ateşle Özel Harekat timinde görevli polis Bayram Özdere, şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis Bayram Özdere'nin Ordu'dan geçici görevle Cizre'ye gittiği belirtildi.