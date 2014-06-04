Cizre'de bir grup yol kapatıp kimlik kontrolü yaptı

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Karakol yapımına karşı eylemlere destek olmak amacı ile bir grup , trafiği kapatıp durdurdukları araçlara kimlik kontrolü yaptı. 13 yaşındaki Nurullah Candoruk biber gazı ile başından yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan İmrağ’ın haberine göre köprü üzerine bomba süsü verilmiş piknik tüpleri bağlandı. Olay yerine gelen polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda göstericiler polise molotof, havai fişek; polis göstericilere gaz bombası ve tazyikli ile müdahalede bulundu.

ANF’nin haberine göre, polisin attığı gaz bombası sonucu 13 yaşındaki Nurullah Candoruk başından yaralandı. Yaralı çocuk Özel Cizre Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Nurullah Candoruk daha sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cizre’de akşam saatlerinde yüzleri kapalı bir grup, Silopi yolu üzerindeki Cizre Köprüsü’nün korkuluklarına bomba süsü verilmiş piknik tüpleri bağlayarak, köprüyü çift taraflı trafiğe kapattı. Bu sırada Nusaybin Caddesi, Otogar ve Dörtyol mevkilerinde yüzleri kapalı gruplar da ellerinde PKK flamaları taşıyarak, yoldan geçen araçları durdurup içindeki yolcular üzerinde kimlik kontrolü yaptı.

Göstericiler, olay yerine gelen gelen polislere de molotof, havai fişek ve taş att. Polis gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile karşılık verdi. Atılan molotofların isabet ettiği bazı polis araçları alev alırken, yangınlar büyümeden söndürüldü. Cizre Köprüsü’ndeki göstericiler dağıldıktan sonra bomba süsü verilmiş piknik tüpleri indirilerek etkisiz hale getirildi.

Polis, köprüyü yeniden trafiğe açarken, olaylar nedeniyle esnafların işyerlerini kapattıkları görüldü.