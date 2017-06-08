Cizre’de bir cenaze bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir cenaze bulundu.

dihaber’de yer alan habere göre, Cizre’de sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği dönemde ‘Cizre bodrumları’ olarak hatırlanan bölgede bir cenaze bulundu. Aynı zamanda TOKİ konutlarının inşa edildiği bölgede bulunan cenazenin otopsi için İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Cenazenin kimlik bilgileri hakkında henüz bilgi edinilemedi.

‘Cizre bodrumları’

Cizre’de 14 Aralık 2015 ile 2 Mart 2016 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu yasaklar sırasında onlarca sivilin binaların bodrumuna sığındığı, bu sivillerin daha sonra yakılarak öldürüldüğü iddia edilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 9 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada Cizre’de “toplu katliam yapıldığını” öne sürmüştü.

TRT’nin, Cizre’de bodrum katındaki insanlar için “Bir bodrum katında 60’a yakın terörist etkisiz hale getirildi” ifadeleriyle yaptığı haber Şırnak Valiliği ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yalanlamıştı. TRT, televizyon ve internet sitesinden yayınladığı bu haberi geri çekmişti.

Bodrumlar, Birleşmiş Milletler’in (BM) raporunda yer almıştı. Raporda özetle şu ifadelere yer verilmişti:

“Olayın tanıkları ve öldürülenlerin yakınları, çevreye verilen zararın büyüklüğünü anlatırken kıyametvari bir resim çizdi.

“2016 yılının başlarında Cizre’de, aralarında çocukların da bulunduğu 189 kişi haftalarca bodrumlarda sıkışıp kalmış, suya, tıbbi bakıma ve elektriğe ulaşamamış, ardından öldürülmüştü.

“Binaların yıkılmasıyla öldürülenlerin kimliği belirlemek için gereken temel deliller de yok edilmiş oldu.

“Yetkililer, ağır silahlardan kaynaklanan ölümler ve aşırı güç kullanımıyla ilgili bildirilenlere dair ilgili soruşturma açmak yerine, yerel yetkililer öldürülenleri suçladı ve aile üyelerini de etkileyen baskıcı uygulamalara başvurdu.