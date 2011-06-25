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CİZRE'DE BİR ARAÇTA PATLAMA OLDU CİZRE (A.A)

25 Haziran 2011 01:33

-CİZRE'DE BİR ARAÇTA PATLAMA OLDU CİZRE (A.A) - 24.06.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde park halindeki bir araçta meydana gelen patlama sonucu, bir iş yerinde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, İdil Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen park halindeki 73 DZ 878 plakalı araçta patlama meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen patlama ile araç alev aldı. Alevler, kısa sürede motosiklet tamir dükkanına sıçradı. İş yerindeki yangın, Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama sonucu çevredeki bir araçta da maddi hasar oluştu, motosiklet tamir dükkanında bulunan 10 motosiklet ve 6 bisiklet kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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