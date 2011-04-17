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CİZRE'DE ARBEDE: 1 POLİS YARALI CİZRE (A.A)

17 Nisan 2011 22:20

-CİZRE'DE ARBEDE: 1 POLİS YARALI CİZRE (A.A) - 17.04.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, BDP'li grup ile polis arasında çıkan arbedede 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde ilçede yaşanan izinsiz gösterinin ardından Nur Mahallesi'ndeki BDP İlçe Başkanlığı önünde kurulan çadırdaki bazı kişileri gözaltına almak istedi. Çadırdakilerin engelleme girişimi ve taşlı saldırısı üzerine polis, gruba biber gazıyla müdahale etti.  Müdahalenin ardından çadırdakilerin büyük kısmı BDP İlçe Başkanlığı binasına girdi. Gruptakilerin, 5 katlı binanın pencere ve balkonundan polise ellerine geçirdikleri maddeleri fırlatmaya başlaması üzerine binaya giren güvenlik güçleri, bazı kişileri gözaltına aldıktan sonra parti binasından ayrıldı. Olayda 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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