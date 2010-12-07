T24 LogoT24 Logo
Gündem

CİZRE'DE ARAÇTA 17 BİN 250 ADET FÜNYE ŞIRNAK (A.A)

07 Aralık 2010 20:11

-CİZRE'DE ARAÇTA 17 BİN 250 ADET FÜNYE ŞIRNAK (A.A) - 12.07.2010 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta 17 bin 250 adet fünye ve 3 bin 125 metre saniyeli fitil ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir çalışma kapsamında dün akşam saat 22.00 sıralarında Cizre ilçe merkezinde bir araçta yapılan aramada, 17 bin 250 adet fünye ile 3 bin 125 metre saniyeli fitil ele geçirildiği belirtilerek, araçta bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24