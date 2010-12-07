-CİZRE'DE ARAÇTA 17 BİN 250 ADET FÜNYE ŞIRNAK (A.A) - 12.07.2010 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta 17 bin 250 adet fünye ve 3 bin 125 metre saniyeli fitil ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir çalışma kapsamında dün akşam saat 22.00 sıralarında Cizre ilçe merkezinde bir araçta yapılan aramada, 17 bin 250 adet fünye ile 3 bin 125 metre saniyeli fitil ele geçirildiği belirtilerek, araçta bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.