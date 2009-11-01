Cizre'de 32 ev ve iş yerini su bastı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle 32 ev ve iş yerini su bastı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan yağış, tüm yerleşim birimlerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Cizre ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran yağmur nedeniyle Cudi, Sur, Yafes ve Nur mahallelerinde, aralarında Cizre Belediyesinin de bulunduğu 32 ev ve iş yerini su bastı. Cizre Belediyesi İtfaiye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerindeki suyun tahliyesi için vatandaşlara yardımcı oluyor.

Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Nur yaptığı açıklamada, 4 mahallede su baskının yaşandığını, gerekli çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Öte yandan, evlerini su basan bazı vatandaşlar, belediye ekiplerine zamanında müdahalede bulunmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.