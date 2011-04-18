-CİZRE'DE 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ŞIRNAK (A.A) - 18.04.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün çıkan olaylarla ilgili olarak 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında BDP tarafından düzenlenen bir etkinlik kapsamında yaklaşık 300 kişinin Cizre-İdil karayolunu trafiğe kapatarak basın açıklaması yapmak üzere toplandığı belirtildi. Bu sırada parti binası çevresindeki sokaklardan sayıları 40 ile 200 arasında değişen yüzleri örtülü grubun, taşlı, molotofkokteylli ve havai fişekli olarak güvenlik kuvvetlerine saldırıda bulunduğu bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''Saldırgan gruplara dağılmaları yönünde defalarca yasal uyarılarda bulunulduktan sonra birkaç kez ölçülü olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Aynı saldırgan grupların tekrar tekrar saldırıya geçmeleri ve parti yetkililerinin engellemeyi başaramamaları üzerine ara ara müdahalelere devam edilmiştir. Saat 18.00 sıralarındaki müdahale esnasında saldırgan grupların partiye ait çadıra ve parti binasına kaçmaları ve buradan da saldırılarına devam etmeleri üzerine çadır ve parti önündeki alana müdahalede bulunulmuştur. Cumhuriyet savcısından alınan talimat ile parti binası ve çatısından yapılan saldırıyı engellemek için parti binasına gelindiğinde içeride aşırı kalabalık olması nedeniyle izdihama ve daha müessif bir olaya sebebiyet vermemek amacıyla içeriye girilmemiştir. Saat 21.00 sıralarında olaylar sona ermiştir. Olaylarda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, müdahale sırasında 11 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralanmıştır.''