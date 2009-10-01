Cizre'de 1 uzman çavuş şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen olayda bir uzman çavuş şehit oldu, bir asker de ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde dün saat 23.30 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen bir olayda Düzova Karakolu'nda görevli bir uzman çavuş ile bir asker yaralandı. Vücutlarına isabet eden kurşunla ağır yaralanan askerler ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan uzman çavuş doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen şehit olurken, durumu ağır olan diğer yaralı asker için Şırnak 23 Sınır Tümen Komutanlığı'ndan askeri helikopeter istendi. Ağır yaralı asker, askeri helikopter ile Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor