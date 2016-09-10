'Cizre ve Silopi'ye yardım' kampanyasına yapılan bağışlar Mehmetçik Vakfı'na gitmiş

Sosyal medyada "Cizre ve Silopi'ye yardım" başlığıyla hazırlanan afişlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kampanyaya katılan kişiler Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmuş oldu.

Sosyal medyada Cizre ve Silopi için başlatıldığı belirtilen kampanya afişinde "Devlet terörünün Cizre ve Silopi'de bıraktığı izleri temizlemeye gidiyoruz. Kurban bağışlarınızı Cizre ve Silopi'ye ulaştırıyoruz. Cizre yaz 2582'ye gönder" ifadelerine yer veriliyordu.

Ancak kampanyanın bir oyun olduğu, söz konusu bağış numarasının da Mehmetçik Vakfı'na ait olduğu ortaya çıktı.

Böylece birçok yanlışlıkla Mehmetçik Vakfı'na 10 TL bağışta bulunmuş oldu.

Konunun gündeme gelmesinin ardından HDP, resmi sitesinden bir açıklama yaparak "Sosyal medyada "Cizre yaz XXX'e gönder" ifadesi ve HDP logosu kullanılarak yapılan SMS ile para toplama dolandırıcılığına karşı dikkat!" diye uyarıda bulundu.

Sahte kampanyanın "İnci Sözlük" yazarlarının bir organizasyonu olduğu iddia ediliyor.

Mehmetçik Vakfı'ndan açıklama

Konuyla ilgili bir açıklama da Mehmetçik Vakfı'ndan geldi. Söz konusu kampanyayı kendilerinin hazırlamadığını belirten vakıf şunları söyledi:

"Sosyal medya aracıllığıyla son dönemde Vakfımızın SMS bağış numarası olan 2582'ye yapılan bağış çağrıları kesinlikle Mehmetçik Vakfı tarafından yapılmamaktadır. Bu yönde bağış çağrılarında bulunan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bilgilerinize saygıyla duyuyuruz.

Mehmetçik Vakfı sosyal medya hesapları dışında yapılan, bağış istemeye yönelik yönlendirmelere itibar etmeyiniz!"