-CİZRE VE NUSAYBİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİLER CİZRE (A.A) - 09.10.2010 - Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde izinsiz gösterilere polis müdahale etti. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıl dönümünü bahane eden çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bir grup, Cizre-İdil karayolunda bir araya gelerek ateş yakıp, yola barikat kurdu. Polisin dağılmaları yönündeki uyarılara taşla karşılık veren gruba biber gazı ve basınçlı su ile müdahale edildi. Gösteride yaralanan bir polis memuru Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğle saatlerinde de gösteri düzenlenen Cizre'de bu gösterilere katılan 4 kişi gözaltına alınırken, grubun ara sokaklarda eylemleri yer yer sürüyor.