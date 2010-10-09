T24 LogoT24 Logo
Gündem

CİZRE VE NUSAYBİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİLER CİZRE (A.A)

09 Ekim 2010 21:22

-CİZRE VE NUSAYBİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİLER CİZRE (A.A) - 09.10.2010 - Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde izinsiz gösterilere polis müdahale etti. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıl dönümünü bahane eden çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bir grup, Cizre-İdil karayolunda bir araya gelerek ateş yakıp, yola barikat kurdu. Polisin dağılmaları yönündeki uyarılara taşla karşılık veren gruba biber gazı ve basınçlı su ile müdahale edildi. Gösteride yaralanan bir polis memuru Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğle saatlerinde de gösteri düzenlenen Cizre'de bu gösterilere katılan 4 kişi gözaltına alınırken, grubun ara sokaklarda eylemleri yer yer sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24