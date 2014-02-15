Öcalan'ın Kenya'dan getirilişinin 15. yıldönümünde olaylar çıktı

Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 15'inci yıldönümünü protesto amacıyla birçok şehirde kepenkler açılmadı. Protesto amacıyla yapılan yürüyüşlerde olaylar çıktı. Şırnak'taki gösterilerde molotof atmak isteyen bir gösterici elindeki şişe kırılınca alevler içinde kaldı.

İmralı’da çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye ’ye getirilişinin 15’inci yıldönümü olan 15 Şubat nedeniyle Batman ve Şırnak kent merkezleri ile Şırnak’a bağlı Silopi, Cizre ve Beytüşşebap ilçelerinde kepenkler açılmadı.

Radikal.com.’tr’de yer alan habere göre, fırın ve nöbetçi eczaneler dışında işyerlerinin tamamen kapalı olduğu Şırnak ve Beytüşşebap’ta BDP ’liler il ve ilçe binalarına siyah bez asarak Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişini kınadı. Batman’da ise bazı esnaf kepenklerini yarıya kadar indirirken, bazısı ise işyerlerinde temizlik yapmayı tercih etti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Nur mahallesindeki BDP ilçe binası önünde bir araya gelen partililer, Cudi mahallesinin Kasaphane sokağında yeni açılan seçim bürosuna toplu halde gitmek için yürüyüşe geçti. Ellerinde Öcalan’ın fotoğraflarıyla PKK ve Öcalan lehine slogan atan grubun dağılması için polis önce panzerlerden anonslar yaptı.

Göstericilerin yürüyüşe devam etmesi üzerine panzerler göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. Göstericilerden bazıları da bunun üzerine panzerlere taş atarak karşılık verdi. İlçenin birçok noktasına dağılan göstericiler yollara ve güvenlik önlemleri alan panzerlere molotof kokteylleri attı. Gerginliğin arttığı Cizre’deki tüm yollar polis panzerleriyle tutuldu. Göstericiler ise ara sokaklardan polis panzerlerine taş atıyor ve yolları barikat kurarak kapatmaya çalıştı. İlçe merkezindeki olaylar devam etti.

Zırhlı araç alev aldı

BDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak’ın da bulunduğu protesto yürüyüşe katılanlar arasında, yaklaşık 50 kişilik yüzleri maskeli bir grup da yer aldı. Grubun yürüyüşü sırasında Silopi Kaymakamlık binası önünde bulunan zırhlı polis araçları kaymakamlık bahçesine alınırken, BDP’li görevliler kaymakamlık binasına saldırı olmaması için bina önünde önlemi aldı. Bu sırada Sanat Sokak kesiminde güvenlik önlemi alan polisin zırhlı aracı, göstericilerin attığı molotof koktelin isabet etmesi sonucu alev aldı. BDP Milletvekili Selma Irmak olay yerinden hemen uzaklaşırken, göstericiler zırhlı araçla birlikte kaymakamlık binasına molotof, havai fişek ve taşlarla saldırdı. Kaymakamlık binasına bulunan polisler de pencerelerden göstericilerin bulunduğu noktaya gaz bombası attı. Alev alan zırhlı araç da olay yerinden uzaklaştıktan sonra, TOMA’lardan sıkılan suyla yangın söndürüldü.

Son anda yanmaktan kurtarıldı

Kaymakamlık binasına molotof kokteyli atmak isteyen bir gösterici, şişe elinde parçalanınca, alevler arasında kaldı. Bölgede bulunanların müdahale ettiği göstericinin üzerindeki alevler söndürülerek, yanmaktan son anda kurtarıldı.

Polisin müdahalesi sonucu İpekyolu’na kaçan göstericiler buradan geçen TIR ve araçları durdurup yolu kapattı. Polisin müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara kaçtı.

Şırnak’ta 18 kişi gözaltına alındı

Bu arada Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada bin 500 molotof kokteyli, 100 havai fişek, bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Van’da molotof ve ses bombası

Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getiriliş 15. yıldönümünde Van’da yürüyüşler ve kepenk kapatma eylemleriyle protesto edildi. Van’ın bazı sokaklarında esnaf kepenk açmadı. Van’ın ayrı noktalarında gelerek birleşen kalabalık Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplandı. Aralarında Van milletvekilleri ile belediye başkanlarının da bulunduğu kalabalık, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Sebze Hali Kavşağı'na kadar yürüdü.

BDP Van Milletvekili Özdal Üçer burada bir konuşma yaptı. Konuşmasının büyük bölümünü Kürtçe yapan Üçer, Öcalan'ın yakalanmasını '15 Şubat komplosu' olarak nitelendirerek bunu kınadıklarını ve Öcalan'ın özgürlüğünü istediklerini söyledi. Üçer'in yaptığı konuşmadan sonra kalabalık tekrar Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürümek istedi.

BDP’li yöneticiler engel olmaya çalıştı

Kalabalığın önü, Ordu Caddesi'nde TOMA'lar tarafından kesildi. Bunun üzerine grupta bulunan bazı kişiler, polislerin bulunduğu bölgeye taş, molotofkokteyli, havai fişek ve ses bombaları attı. Bu arada bir vatandaş TOMA aracının ön camına tırmanıp polisten müdahale etmemelerini istedi. Ancak polis göz yaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Çıkan olaylar kısa sürede yayıldı.

Çeşitli cadde ve sokaklarda olaylar saatlerce sürerken, polis kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda takviye polis kuvvetinden sonra gösterici gruplar dağıldı.

Taş ve biber gazı

BDP Iğdır İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup da, Belediye Meydanı'na kadar yürüyerek Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Belediye Meydanı'nda basın açıklaması yapan grup ile bu sırada buraya gelen başka bir grup karşılıklı slogan attı. Bunun üzerine önlem alan çevik kuvvet polisi, gerginlik yaşanmasını önledi.

Basın açıklamasının ardından grup sloganlar atarak ara sokaklara dağıldı. 7 Kasım Mahallesi'ne doğru yürüyen ve slogan atan gruba, polis biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Yüzü kapalı göstericiler ise polise taş attı. Gerginlik, göstericilerin sokak aralarına dağılmasıyla sona erdi. Bu arada kent merkezindeki çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu görüldü.

Yollara barikat kuruldu

Kepenklerin kapalı olduğu Yüksekova’da yaklaşık 100’er kişilik gruplara ayrılan göstericiler, Cengiz Topel Caddesi, Dağlıca Kaşağı, Esentepe Mahallesi ve Kışla Mahallesi’nde bir araya geldi. Yüzleri kapalı göstericiler yollara barikat kurup ateş yakınca zırhlı polis araçları basınçlı su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Göstericiler de taş ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi. Olaylar kısa sürede ilçe geneline yayıldı. Polis ilçedeki güvenlik önlemlerini artırırken, olaylar ara sokaklarda sürdü.