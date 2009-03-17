Cizre kazısından Hizbullah çıktı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan ve 20 kemik parçasının bulunduğu kazıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak'ın arandığı belirtildi.



Bir tanığın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ardından Diyarbakır'dan giden özel yetkili bir savcı nezaretinde dün Cizre-İdil kara yolundaki Kuştepe köyünde başlatılan ve 20 kemik parçasının bulunduğu kazıyla ilgili yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı. Eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak'ın da olayla ilgili arandığı bildirildi. Gözaltına alınan 5 kişi arasında Kamil Atak'ın yakınlarının da bulunduğu belirtildi.



Gözaltındaki 5 kişinin Cizre İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürüyor.



Bu arada, Kamil Atak'ın evinde yapılan aramada çeşitli çap ve markalarda 5 silah ele geçirildi.



Hizbullah mensupları kalmış



İsmi açıklanmayan tanığın Kuştepe köyünde gösterdiği yerde kazı yapılırken, tanığın ifadesinde, 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla bazı kişilerin korucubaşı ve aynı zamanda belediye başkanı olan Kamil Atak tarafından alınarak, sorgulanmak üzere Hizbullah'a teslim edildiğini söylediği öğrenildi.



Terör örgütü Hizbullah üyelerinin bu kişileri eğitim amaçlı olarak kullandıkları Kuştepe köyünde sorguladıktan sonra öldürdüklerini ifadesinde iddia eden tanık ayrıca, cesetlerin gömüldüğü yerleri gösterebileceğini yetkililere iletti.



Kemikler adli tıpa gönderilecek



Kuştepe köyünde gerçekleştirilen kazılarda bulunan 20 kemik parçasının, insana ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.



Cizre'ye 2 kilometre uzaklıktaki Kuştepe köyü, 1991 yılında boşaltılmış, köye 10 yıl önce 6 aile geri dönmüştü.



