T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre kazısından Hizbullah çıktı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan ve 20 kemik parçasının bulunduğu kazıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

17 Mart 2009 02:00

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan ve 20 kemik parçasının bulunduğu kazıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak'ın arandığı belirtildi.

Bir tanığın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ardından Diyarbakır'dan giden özel yetkili bir savcı nezaretinde dün Cizre-İdil kara yolundaki Kuştepe köyünde başlatılan ve 20 kemik parçasının bulunduğu kazıyla ilgili yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı. Eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak'ın da olayla ilgili arandığı bildirildi. Gözaltına alınan 5 kişi arasında Kamil Atak'ın yakınlarının da bulunduğu belirtildi.

Gözaltındaki 5 kişinin Cizre İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürüyor.

Bu arada, Kamil Atak'ın evinde yapılan aramada çeşitli çap ve markalarda 5 silah ele geçirildi.

Hizbullah mensupları kalmış

İsmi açıklanmayan tanığın Kuştepe köyünde gösterdiği yerde kazı yapılırken, tanığın ifadesinde, 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla bazı kişilerin korucubaşı ve aynı zamanda belediye başkanı olan Kamil Atak tarafından alınarak, sorgulanmak üzere Hizbullah'a teslim edildiğini söylediği öğrenildi.

Terör örgütü Hizbullah üyelerinin bu kişileri eğitim amaçlı olarak kullandıkları Kuştepe köyünde sorguladıktan sonra öldürdüklerini ifadesinde iddia eden tanık ayrıca, cesetlerin gömüldüğü yerleri gösterebileceğini yetkililere iletti.

Kemikler adli tıpa gönderilecek

Kuştepe köyünde gerçekleştirilen kazılarda bulunan 20 kemik parçasının, insana ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Cizre'ye 2 kilometre uzaklıktaki Kuştepe köyü, 1991 yılında boşaltılmış, köye 10 yıl önce 6 aile geri dönmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24