Cizre için kilometrelerce pedal çevirdi: Cizre bildiğiniz gibi değil

Şırnak’ın Cizre ilçesiyle ilgili farkındalık yaratmak için İstanbul 4. Levent’ten bisikletiyle yola çıkıp, 1 hafta sonra bin 650 kilometre yol giderek Cizre'ye ulaşan Ramazan Değer, “Cizre bildiğiniz gibi değil. Bu topraklarda yaşayan insanları gelin görün" dedi.

İnsanların Cizre ile ilgili ön yargılarının kırılması için böyle bir yola girdiğini söyleyen Değer, aynı zamanda yol boyunca birçok şeyle karşılaştığını ve Cizre’ye vardığında bin kişi tarafından karşılandığını belirtti. Ramazan Değer, bisikletiyle çıktığı yolculuğunı anlattı. Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberi şöyle:

"Bir gün internete baktım..."

16 yılı aşkın süredir İstanbul’da bir veterinerde çalışan Değer, bir gün internette bisikletiyle Cizre’ye gidip gidemeyeceğini araştırmış. Araştırdığı kadarıyla Türkiye’de böyle bir hikayeye denk gelmediğini belirten Değer, İstanbul Cizre arası olan bin 650 Km’lik yolu bisikletiyle gitmeyi kararlaştırıyor. Yola çıkmadan önce Değer, antrenman amaçlı birkaç şehre bisikletiyle yola çıktığını söylüyor:

“İlk önce İstanbul’dan Kırklareli’ye gittim. Daha sonra Edirne’ye… Son olarak İstanbul’dan Kocaeli’ye de 5 saate gittim. Bu antrenmanların ardından bisikletle İstanbul’dan yola çıkıp Cizre’ye gitmeyi kafama koydum. Bu kararı verdikten sonra birçok insan arkamda durdu. Planım 7 günde Cizre’de olmaktı. Tabii bunu yaparken amaçlarım da vardı.”

"Amacım Cizre hakkındaki ön yargıların kırılması"

Değer, bu yola çıkmadaki amacını söylerken şöyle diyor:

“İnternete Cizre yazdığımızda karşımıza olumsuz birçok şey çıkıyor. Bu soruyu kendime sordum. Cizre gerçekten öyle mi? İnsanlara, ‘Ben Cizreliyim’ dediğinde sana bir ön yargıyla bakıyorlar. Böyle değil. Cizre’deki insanları tanımak gerekiyor. Burada yaşayan insanlar misafirperver ve barışçıl insanlar. İnsanlar bu şehre gelmek için çekinmesin, korkmasın. Cizre bildiğiniz gibi değil. Ayrıca ben bir Cizre Spor aşığıyım. Cizre Spor gittiği şehirlerde saldırıya maruz kalmasın. Bütün amacım bunlardan ibaretti. Bu konuyla ilgili bir nebze de olsun farkındalık yaratmak için pazar günü 4. Levent’ten sabah saat 05.00’te Cizre’ye yola çıktım.”

Değer, 7 günlük yol boyunca bir çok şeye tanıklık ettiğini de ekliyor:

“Yol boyunca birçok şeye de şahitlik yaptım. Gece otobanda araç süren şoförler uykusuzdu. Örneğin bir kamyon şoförü akşam bariyerlere çarptı. Başka bir araç ise yolda zik zaklar çiziyordu.”

"Beni tanımayan biri evine misafir etti, yol boyunca su veren oldu"

Bin 650 Km.’lik yolu 1 haftada bitirip Cizre’ye varan Değer, yol boyunca birçok sorun da yaşadığını söylüyor. Fakat yaşadığı anıların daha fazla olduğunu belirten Değer şöyle devam ediyor:

“En zorlu yol benim için Adana oldu. Çünkü burası çok sıcaktı. Susuzluktan dudaklarım kurudu. Ben de otobanda biraz dinlenirken telefonu çıkartıp Facebook’ta bana su getirebilecek birilerinin olup olmadığını paylaştım. Paylaşımım üzerine 10 dakika geçmeden şoförler bana su getirdi, yemek getirdi. O an yaşanmaya değerdi. Mardin’in Kızıltepe ilçesine vardığımda ise tanımadığım biri beni evinde misafir etti. Hiç çekinmeden kabul ettim. Çünkü bu toprakların insanlarından zarar gelmez. Yol boyunca karşılaştığım başka bir şey ise bisiklet lastiklerim hiç patlamadı. Ama Viranşehir’e gelince tanımadığım biri, ‘Lastiklerin de çok güzel. Hiç patlamaz bunlar’ dedi. Bu cümlenin ardından 1 saat sonra lastiğim patladı. Bu anı beni çok güldürmüştü.”

Değer, Cizre’ye vardığında birçok Cizreli tarafından alkışlarla karşılandı

"Cizre'ye vardığımda..."

Değer 7’nci günde istediği hedefe ulaşarak Cizre’ye varmayı başardı. Bu sırada Cizre Spor taraftarları ve bin kişilik Cizreli, Değer’i karşıladı. Değer, yaşadığı bu anı ise şöyle anlatıyor:

“Cizre’ye vardığımda çok huzurlu olduğumu anladım. İlçeye giriş yapınca birçok insan beni karşıladı, plaket verdi. Bu duygu tarif edilemez. Bu konuda bana destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu konuda bir farkındalık yaratabilmişimdir.”