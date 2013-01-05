Cizre Emniyet Müdürü: Gaz kullanmaktan biz de mutlu değiliz

Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ercan İçli, polisin biber gazı kullanımıyla ilgili eleştirilere yönelik "Biz de gaz kullanmaktan mutlu değiliz" dedi.

Cizre Güvenlik Hizmetlerini Destekleme ve Güçlendirme Derneği'nce Emniyet Müdürlüğü Lokali'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, ilçenin sorunları ve izinsiz gösterilerde yoğun biber gazı kullanımından duydukları rahatsızlıklarla ilgili görüşlerini aktardı.

Vatandaşların şikayetlerine yanıt veren İlçe Emniyet Müdürü Ercan İçli, şunları söyledi:

"Polis hiçbir zaman durup dururken gaz atmıyor. Biber gazı kullanmaktan biz de mutlu değiliz. Ben buraya ilk geldiğimde normal zamanlarda kullanılan gaz bombası sayısı 4 bin 200 iken geçen gün biz bunu 600’e düşürdük.

Roket atıyorlar, biz yine gaz atıyoruz. Onlar sürekli trendi yükseltmesine rağmen biz yine gaz atıyoruz, çünkü başka şansımız yok. Keşke başka bir alternatifimiz olsa da gaz kullanmasak. Ancak kullanmak zorunda olduğumuz için kullanmamız gereken yerde kullanıyoruz.''

Geçen yıl Nevruz kutlamalarında bir şehit verdiklerini hatırlatan İçli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Biz isteseydik oranın hepsini tarardık. Orada 100-200 kişi ölürdü, ama örgütün ve burayı karıştırmak isteyenlerin amacına ulaşmasını sağlardık. Biz bir şehit verdik ama hiçbir vatandaşın burnu kanamadı.

Biz bu gaz meselesini de hoşlanarak ve isteyerek yapmıyoruz. Ancak insanlar o kadar abartıyor ki güya biz atılan gaz başına para alıyormuşuz, biz kendimizi taşlatıyormuşuz bunu bile söylüyorlar. Atılan her bir gaz 50 lira ve bunu 4 binle çarptığınızda çok büyük bir rakam çıkıyor.''