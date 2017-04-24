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Cizre Belediye Eş Başkanı Kunur tahliye edildi

"Cudi Taziye Evi’ne örgüt için erzak taşıdığım iddia ediliyor. O tarihlerde fıtık ameliyatı oldum"

24 Nisan 2017 23:56

Görevden alınan Cizre Belediye Eş Başkanı Kadir Kunur'un hakkında açılan davanın ilk duruşması Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 14 Kasım’da gözaltına alınıp "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Kunur duruşmaya tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere Cezaevi'nden SEGBİS yolu ile katıldı.

Etkin Haber Ajansı'nda (ETHA) yer alan habere göre, Kürtçe savunma yapan Kunur, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti, "Cudi Taziye Evi’ne örgüt için erzak taşıdığım iddia ediliyor. O tarihlerde fıtık ameliyatı oldum. Hasta bir insan nasıl yük taşır?" dedi.

Kunur hakkında ifade verdiği iddia edilen 4 kişi mahkeme huzurunda işkence ile ifade verdiklerini dile getirdi. İddiaları kabul etmeyen tanıklar, kendilerine zorla ifade imzalatıldığını belirtti.

Kunur'un avukatları hazırlanan iddianamenin somut delillere dayanmadığını söyledi. Daha önce aynı iddialar üzerinde bir dosya açıldığını hatırlatan avukatlar bu dosyadan dolayı Kunur'un zaten yargılandığını kaydetti. Aynı iddialar üzerine iki dosyanın açılmayacağını vurgulayan avukatlar tahliye talebinde bulundu.

Mahkemeye heyeti Kunur'un tahliye edilmesi yönünde karar verdi.

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