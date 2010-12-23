-CİZRE BELEDİYE BAŞKANINA 7.5 YIL HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 23.12.2010 - Şırnak'ın Cizre ilçesi Belediye Başkanı Aydın Budak, ''terör örgütü adına suç işlemek'' ve ''örgütün propagandasını yapmak'' suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, KCK davasında tutuklu bulunan sanık Budak ile avukatları Tahir Elçi ve Mustafa Eraslan hazır bulundu. Sanık Budak, yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Olay günü belediyenin şantiyesine giderken bir grubun polisle tartıştığına şahit olduğunu ve olayı yatıştırmak için grubun yanına gittiğini öne süren Budak, ''Cizre'de yaşanan bu tür gösterilerde 18 aylık Mehmet Uygun ölmüştür. Yine gaz bombası atılmak suretiyle 7-8 yaşlarında Şükrü Bağana ağır yaralanmıştır. Gülsim Gasır, bahçede çamaşır asarken polis kurşunuyla yaralanmıştır'' iddiasında bulundu. Kendisinin, bu tür olayların tekrarlanmaması için o gün gruba müdahale ettiğini, gösterici grupla birlikte hareket etmediğini savunan Belediye Başkanı Aydın Budak, o gün herhangi bir resmi kurumun önünden geçmediğini belirterek, ''Polis tamamıyla kendisinin uydurmuş olduğu bir iddianame ile beni suçlamıştır. Kabul etmiyorum.'' dedi. Sanık avukatları da dosyada kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığını savunarak, sanığın beraatını istedi. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından sanık Budak'ı TCK'nın ''Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca sanık Budak'ın ''seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan'' yoksun bırakılmasını da kararlaştırdı. -İDDİANAMEDEN- Sanık Budak hakkında, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 Aralık 2009 tarihinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları gerekçe gösterilerek düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı iddiasıyla dava açılmıştı.