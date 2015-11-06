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Cizre adliyesine roketatarlı saldırı!

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi

06 Kasım 2015 14:31

Cizre adliyesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Can kaybının olmadığı saldırı sonrası kısa süre çatışma yaşandı.

DHA’nın haberine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki adliyeye gece 01:30 sularında önce roketatarlı, daha sonra da uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Polis, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. PKK dün tek taraflı eylemsizliğe son verdiğini duyurmuştu.

Saldırıya adliye binası önünde bulunan polisler tarafından karşılık verildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, roketin adliye binasındaki çay ocağına isabet ettiği ve adliye binasının yanısıra çevredeki evlerin de camlarının kırıldığı belirtildi.

 

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