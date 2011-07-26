-ÇİZME'DE ŞİKE SKANDALI ROMA (A.A) - 26.07.2011 - İtalyan futbolunda Haziran ayında başlayan şike soruşturmasında, futbol federasyonu savcısı Stefano Palazzi, ikisi Serie A'dan olmak üzere 18 kulübü ve 26 kişiyi disiplin kuruluna sevk etti. Palazzi'nin hazırladığı ve disiplin kuruluna gönderdiği 32 sayfalık iddianamenin spor yasalarının ihlali ve sportmenliğe aykırı faaliyetlerin tespitine dayandığı belirtildi. Kulüp bazında, İtalya Birinci Futbol Ligi'nden (Serie A) Atalanta ve Chievo ile alt liglerden 16 takımın daha yer aldığı iddianamede, Cristiano Doni, Marco Paoloni ve Lazio'nun eski kaptanı Giuseppe Signori'nin de aralarında bulunduğu 26 kişinin disiplin kuruluna sevk edildikleri bildirildi. İddianamede ismi geçen kurum ve kişilerin ağır cezalar alabileceği ifade ediliyor. İddianamede, Atalanta ile Chievo Verona takımları baş sorumlular olarak geçiyor. Geçen sezonu Serie B'yi şampiyon tamamlayarak, bu sezon yeniden Serie A'ya dönen mavi-siyahlı takımın, Chievo ile birlikte küme düşme cezası alabileceği yorumları yapılıyor. Şike soruşturmasının ilk günlerinde adı Atalanta ile birlikte anılan Siena ise Palazzi'nin iddianamesinde yer almıyor ancak Siena'nın yerine Serie A'dan Chievo Verona takımı spor yasalarına aykırı hareket etmekle suçlanıyor. Siena'nın isminin iddianamede yer almaması camiayı rahat bir nefes aldırdı. Atalanta ile birlikte takımın sembol ismi ve kaptanı Cristiano Doni'nin de ağır cezalar alması gündemde. Doni'nin bir başka oyuncu Thomas di Manfredini ile birlikte inceleme altındaki Atalanta-Piacenza ve Ascoli-Atalanta maçlarında spor yasalarını ihlal ettiği iddia ediliyor. Bu arada, ligde geçen sezon kötü bir performans sergileyerek küme düşen Sampdoria'nın ise, ''ortaya çıkan iddianame doğrultusunda, Serie A'ya dönmenin hayallerini kurmaya başladığı'' bildirildi.